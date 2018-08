Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter Generations Ultimate :On commence par quelques notes :- Hobby Consolas : 90/100- USgamer : 90/100- Attack of the Fanboy : 90/100- Nintendo Life : 90/100- Maniac.de : 85/100- The Games Machine : 82/100- COGconnected 81/100- IGN Spain : 80/100- Twinfinite : 80/100- Press Start Australia : 80/100- We Got This Covered : 80/100- Millenium : 80/100- God is a Geek : 65/100- NintendoSoup : 60/100Puis le Test de Dualshockers :Et celui de Jeuxvideo-live.com :Et pour finir, sa Moyenne Metacritic actuelle :Le jeu est disponible aujourd'hui officiellement...Source : http://www.metacritic.com/game/switch/monster-hunter-generations-ultimate