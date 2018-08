Voici une Information concernant le jeu Sekiro : Shadows Die Twice :Selon la fiche descriptive du jeu sur le PSN, le jeu d'Activision et de From Software succomberait aux micro-transactions, et proposerait donc des achats in-game optionnels. Pour rappel, le jeu Sekiro Shadows Die Twice sortira sur Ps4, Xbox One et PC le 22 mars 2019...Source : https://www.resetera.com/threads/uk-psn-description-of-sekiro-shadows-die-twice-mentions-in-game-purchases-optional.64271/