Voici une Information concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :Selon Best Buy Canada, Super Smash Bros. Ultimate va utiliser les Amiibo de manière intéressante. Apparemment, il suffira d'utiliser une Figurine Amiibo pour débloquer des personnages. En effet, pour Wolf, il précise que l'ancien combattant dans l'armée d'Andross dirige maintenant sa propre équipe de mercenaires. Il vous suffit de mettre sa Figurine Amiibo sur point de contact NFC de votre système de jeu pour déverrouiller ce Pirate de l'espace. De plus, une Special Edition comprenant le jeu, un Steelbook et la Manette Collector a été annoncée :Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://www.gonintendo.com/stories/316636-best-buy-canada-listing-says-you-can-unlock-smash-bros-ultimate