Salut, je sais qu'on a des connaisseurs en informatique ici donc je me permets de demander de l'aideJ'ai enregistré un fichier très important pour le taf (uniquement sur usb..) et l'ordi à freeze pendant la lecture, quand j'ai rebranché j'ai ça depuis :Apparement j'aurai fait un petit saut vers le futurJe sais pas si c'est défragmenter ou quoi, comment reconstituer les fichiers originaux ? merci de votre aide.

posted the 08/27/2018 at 04:12 PM by songokuu