Bonjour bonjour,J'ai fait le choix de passer mon compte PS plus au canada pour payer moins cher mes jeux.Petit souci pour l'achat de la carte PSplus, le site PCgamesupply exige un numéro de téléphone canadien pour confirmé la commande.Si un canadien présent sur le site peux me filer ce petit coup de main ce serait top.Si vous avez aussi une autre solution pour obtenir une carte PS plus canadienne à 40 euros, je suis preneur aussi.Merci