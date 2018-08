Stream

Bonjour tout le monde!Pour ceux qui ont envie de découvrir le jeu ou de simplement passer un bon moment, je lance un live à cette adresse: http://www.twitch.tv/micablo Je streame tous les jours vers 15h mais aussi les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 10 à 12H où je fais un fil rouge Kingdom Hearts. Je fais du let's play sur tous types de jeux: du récent, du vieux, de l'indé et du AAA. J'ai un gros faible pour les jeux japs et les nanars! Bien sûr, quoi qu'il arrive, la bonne ambiance est de mise!Les week-end, je joue en multi avec la communauté sur du Monster Hunter (world/GU), du Splatoon 2, MK8D et autres joyeusetés!N'hésitez pas à venir pour faire un petit coucou à l'occasion ou pour sortir le pop corn et profiter de mon sel! :noel: