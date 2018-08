Reportages

Facebook

Je me suis rendu pour la 2ème fois d’affilée à la Gamescom le Vendredi 24 et le Samedi 25 Août. La liesse étant terminée, voici mes photos prises durant ces 2 jours.Lienpour ceux qui veulent >> Album FB Gamescom 2018 (Le Marty Mc Fly c'est moiSi vous avez des questions particulières sur le salon, les jeux et autres, n'hésitez pas.Sachant que j'a pu jouer à :- Ori & the Will of the Wisps- TUNIC- Metro Exodus- DMCV- Diablo III Switch- Super Mario Party- Team Sonic Racing- Jump Force- Soul Calibur 6