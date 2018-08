Je vois peu de sites parler de Strange Brigade alors que je le trouve vraiment super ! J'ai eu la chance de pouvoir y jouer une semaine avant sa sortie et je dois dire que c'est une énorme surprise !Développé par l'équipe derrière Sniper Elite et Zombie Army Trilogy, Strange Brigade est un jeu qui mélange Uncharted/Tomb Raider pour ses décors et ses énigmes, et Left 4 Dead pour sa coop et ses vagues de zombies affamés.J'ai vraiment adoré le jeu, si vous êtes justement adeptes des campagnes en coopération vous allez surkiffer comme jamais ! Et puis graphiquement c'est pour moi une petite claque, sur One X le jeu est bourré de détails, les décors sont justes sublimes et nous font voyager tel un véritable explorateur !Je recommande