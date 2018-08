Voici une Information concernant le jeu Soul Calibur VI :Lors de la Gamescom 2018, DualShockers s'est entretenu avec le producteur du jeu Soulcalibur VI, Motohiro Okubo, pour lui demander quelles sont les chances de voir le titre sur Nintendo Switch. Il a déclaré que si une version de Nintendo Switch n’est pas actuellement en développement, il examinera sa faisabilité après le lancement de Soulcalibur VI sur les autres plateformes en octobre. Il ajoute que la console est un matériel très réussi, et bien sûr, s’il ya une possibilité, ce serait génial de le faire. Il termine en précisant qu'en ce moment, il se concentre sur le lancement le 19 octobre, puis après, il réfléchira à cette possibilité . Pour rappel, le jeu sortira le 19 octobre sur PC, Ps4 et Xbox One...Source : https://nintendosoup.com/soulcalibur-vi-not-in-development-for-switch-will-be-considered-later-this-year/

posted the 08/27/2018 at 10:20 AM