Alors que beaucoup pensaient à l'annonce d'Isaac et Skull Kid avec les deux chaises de couleur jaune et violette derrière Sakurai lors du précédent Nintendo Direct, une nouvelle théorie vient d'apparaitre sur la toile...Ces couleurs correspondent aussi en réalité au nouveau design d'un personnage intimement lié à Nintendo et dont le troisième épisode arrive prochainement sur Switch, le créateur de la série a d'ailleurs déjà demandé plusieurs fois sa présence dans Smash et est un ami de Sakurai...Ce personnage est bien entendu Travis Touchdown!Le prochain Nintendo Direct aura pour sujet les jeux indépendants et nous savons déjà que le nouveau concept derrière Travis Strikes Again: No More Heroes est que Travis est dorénavant capable de traverser entre les jeux grâce à son "Death Glove"... Et il serait bien possible que sa prochaine destination à la fin du N-Direct soit le monde de Smash Bros !