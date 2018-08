Je sais pas vous mais perso depuis la vidéo gampelay Red Dead Redemption 2 tout jeux, du moins ceux qui sont dans la même veine ont pris un sacrée coup de vieuxJuste un exemple, dans AC Odyssey on a le cheval qui fait ultra classic style RDR1 et autre jeux ont tu l'invoque quand tu veux te déplacer et basta, alors que dans RDR2 ça va tellement plus loin que ça, ou des PNJs qui sont juste des PNJs alors que RDR2 on peut interagir avec et de manière assez différents, bref et j'en passe.Sur ce vivement la prochaine vidéo de gameplay RDR2 en espérant que ça soit pour ce Jeudi prochain!!Gameplay AC Odysee:Gameplay RDR2: