Marth, le héros du tout premier jeu Fire Emblem, aura (enfin depuis le temps) une variante légendaire où il portera l'Emblem du Feu, objet divin qui donne son nom à la série (et qui change selon les jeux, ici c'est un bouclier).L'évènement est valable du 28 aout au 4 septembre et plusieurs unités spéciales sont également disponible (dont Fjorm, Legendary Hector, Spring Kagero, Fallen Daraen...)

posted the 08/27/2018 at 08:50 AM by masharu