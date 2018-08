Voici une Information concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :On dirait que Nintendo va passer de très bonnes fêtes de fin d’année, grâce au jeu Super Smash Bros. Ultimate. Sur les jeux les plus vendus d’Amazon en 2018, le jeu Super Smash Bros. Ultimate est premier. Ces ventes sont toutes en pré-commande, car le jeu lui-même n'est pas disponible. Il dépasse donc déjà rien qu'avec les réservations les ventes totales en 2018 des jeux Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, God of War et The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://gonintendo.com/stories/316658-smash-bros-ultimate-is-amazon-s-best-selling-game-of-2018-based