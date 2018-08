Une fusillade pendant un LAN e-sport de madden en Floride :/C'est chaud, même les gens qui veulent s'amuser tranquille c'est plus possible...4 morts et 11 blessés malheureusement, il y a vrai problème sur le port d'armes aux états unis je comprend toujours pas pourquoi ça existe encore une tel loi...

posted the 08/26/2018 at 07:30 PM by shincloud