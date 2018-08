Merci d'avance à tous ceux qui ont lu ma préquelle de Zelda : Ocarina of Time, en espérant que ça vous a intéressé et si ça vous a plu de bout en bout, j'en serai ravi.

Ganondorf Dragmir est face à un chevalier prêt à en découdre, sur une place ou le feu les entourent. Le chevalier fonce sur Ganondorf avec une grande détermination.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lan a 10 ans, les cheveux mi-longs -d’un blond affirmé-, un visage jovial qui ressorte grâce à de petites fossettes, qui lui donnent un air moqueur. Il est à côté de sa mère, une femme élégante et élancée. Elle tient de sa main droite son panier à provision et de sa main gauche , le petit Lan. Ils se dirigent vers la place du marché d’Hyrule. Lan est habillé de vêtement de couleur crème, il a une chaîne autour du coup et une autre à son poignée, il joue avec une épée en bois qu’il fait traîner par terre et sur les murs. Ils passent devant un magasin d’armurerie -situé dans une ruelle-, un homme, aux cheveux longs attachés, barbe touffu, est entrain d’exposer ses articles._Bonjour, jeune homme, elle est belle ton épée._Merci, Msieur.Puis, ils croisent un marchand ambulant, habillé d’un masque sourire, qui leur dit :_Bonjour, tu es un curieux toi, tu aimerais savoir qui est sous se masque, dit-il en se désignant du doigt._Non ? dit Lan.Le masque fait la grimace, Lan se met à sourire.Ils passent devant un stand de tir. Ils s’arrêtent devant un étalage de fruit et légumes, la marchande demande :_Bonjour, la marchande saisit un sac en papier, comme d’habitude Madame, une salade, une livre de nectarines et un kilo de pommes de terre._Oui, merci._Les vacances se terminent, vous vous êtes installés à Hyrule._Je pense que c’est une bonne chose pour Lan, il va pouvoir rentrer dans une école et se faire de nouveaux amis.Lan tire sur le bras de sa mère._Maman on peut aller voir le temple._Attend mon chérie, je discute avec la dame._Je suis grand, je peux y aller tout seul.Elle s’accroupie, regarde Lan droit dans les yeux._D’accord, mais reste à coté de la fontaine.Lan se met à courir. Il arrive sur la grande place du marché, il perçoit un grand temple en construction. Il s’approche de la fontaine. Un homme rondouillet, se place derrière lui, dis à haute voix :_Quelle superbe construction._On l’appel : « Le temple du temps », dit fièrement Lan._C’est exact._Il servira à connaître l’avenir, vu son nom._Tu voudrais déjà connaître ton avenir ?_Moi, Lan, je le sais, je serai le plus grand chevalier._Plutôt ambitieux, pour un si jeune homme.La mère de Lan s’approche du monsieur._J’espère qu’il ne vous a pas importuné, Monsieur…_Simplement Aghanim, non pas du tout au contraire, vous avez un fils intelligent…il ira loin.Elle donne une petite tape sur la tête de son fils._Il faut qu’on rentre, petit génie, je dois préparer le dîner pour ce soir.Lan est tout sourire.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A l’horizon, le soleil se couche, sur les champs de blé. Le vent balaye les herbes. Lan est devant sa maison, dans le jardin, qui est entouré d’une clôture. Lan est concentré, il tire la langue, ferme son œil gauche, pour mieux viser les poules à l’aide de son lance pierre. Sa maman avance jusqu'au pas de porte et l’appel :_Toujours a embêter ses poules…allez vient manger…Le repas est prêt.-oui, oui j’arrive maman.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’intérieur de la maison est meublé sommairement : un petit vaisselier, une table et trois chaises. On entend, le tic-tac de la pendule et le bruit d’une cuillère qui racle le fond d’une l’assiette. A la fin du repas, Lan profite de ce moment pour demander à sa mère :_Pourquoi papa est mort ?_Finis ton assiette dit-elle en emmenant les couverts dans la cuisine.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lan grimpe les escaliers, passe par la salle de bains, sa mère lave la vaisselle. Lan entre dans sa chambre. Une petite commode est à côté du lit. Lan s’assoie sur un tabouret devant son bureau, il est entrain de terminer un puzzle représentant trois triangles de couleur. Sa maman monte les escaliers et entre. Lan range des pièces et dis :_Je finis mon puzzle, rouge pour la force, vert pour le courage et bleu…je m’en rappelle plus dit-il un peu énervé._La sagesse, dit-elle calmement_Je le savais en plus, tapant doucement du poing sur la table._il est tard il faut dormir maintenant.Lan se couche. Sa maman s’assoie sur la couverture.-Allez, remontant la couverture sur ses épaules et faisant une bise sur le front, c’est un jour important demain.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lan arrive dans sa nouvelle classe, le professeur annonce :_Voici votre nouveau camarade, il s’appelle Lan._Bonjour Lan répond la classe, ce qui fait sourire un élève.- Pourquoi il rigole.-N’y fait pas attention, tiens il y a une place au fond, à coté de Ganondorf dit le professeur en le montrant. Ganondorf est au fond de la classe. Lan s’installe à coté de lui, Ganondorf aborde un petit sourire.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durant la récrée, Ganondorf est assis dans un coin, concentré dans un livre. Lan le rejoint, il a du pain et du chocolat dans les mains :_Pourquoi restes-tu dans ton coin tout seul ?- J’aime bien être tranquille pour lire, tout en continuant de lire.-Ah…ça parle de quoi ?Ganondorf montre la couverture, le titre est « Pompoli et la tour Hanté », en dessous est dessiné un magicien tenant une boule magique face à des monstres.-C’est que tu aimes les magiciens, dit Lan avec un petit sourire.-Tu as deviné ça comment… rétorque-t-il d’un ton moqueur, toi tu c’est déjà ce que tu veux faire ?-Bien sur, devenir le plus grand chevalier d’Hyrule, Lan tend un morceau du casse croûte…, tu veux un morceau.La cloche de fin de récré retentie, les élèves retournent en classe.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans l’après midi, au village Cocorico, aux milieu d’un enclos, le professeur annonce aux élèves :_Le cours est fini, veuillez rentrer les chevaux dans leur box.Mili, une jeune demoiselle, aux yeux vert et au cheveux long -d’un blond platine-, aide Lan qui n’est pas du tout a l’aise sur un cheval, elle lui suggère :_N’est pas peur, il doit avoir confiance, si tu a peur, il aura peur aussi._C’est pas que j’ai peur, j’ai pas l’habitude, rectifie Lan._Et tu veux devenir un grand chevalier, ironise Ganondorf, voyant Lan désemparé sur son cheval._C’est pas facile quand on n’a pas l’habitude, je trouve ça courageux de sa part, dit Mili en regardant Ganondorf._J’allais oublier, Ganondorf détourne la conversation, J’ai mon livre à rendre.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans la bibliothèque de l’école. Ganondorf se promène dans les rayons de livres traitant de la magie. Il trouve une encyclopédie, en plusieurs volumes, d’un des plus grands magiciens d’Hyrule, il en prend un au hasard :_Rauru, Le magicien.Il feuillette quelques pages, observe autour de lui si on le regarde, avant de décider de l’emprunter._Le livre que tu a réservé sur les chevaux est revenu, ça fait un bon moment que tu nous le demandes._Ah, Je le prends aussi alors.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A la tombée de la nuit, Lan surprend Mili calmant les chevaux en leur jouant un air sur une flute de pan. Il s’approche d’elle, le coeur battant, Mili se retourne surprise :-Tu m’as fait peur.-Excuse moi, je ne voulais pas te faire peur, Lan est debout devant elle, je peux ? Désignant le tronc d’arbre.-Oui.Lan s’assoit à coté de Mili.-Elle était sympa cette musique…première fois que je l’entend, elle vient d’où ?Elle lui dit en fixant l’instrument :_Une fois durant une balade, avec Ganondorf, on s’était perdu en forêt. Pour me rassurer, il m’a joué un morceau, Les chevaux sont revenus vers nous. Mili incline la tête vers Lan. Il m’a donné cette flute de Pan au cas où un jour je me retrouverais seul dans les bois.-Il te plait !-Oui, j’ai toujours aimé cet instrument.-Non je parle de Ganondorf.-Je l’aime bien, c’est un bon copain, il est gentil, il a toujours été la en cas de problème.Le cheval approche d’eux, Lan se lève et caresse sa tête. Mili contemple la scène, elle se lève et s’approche de Lan.Ganondorf aperçoit au loin Lan et Mili. Il s’approche discrètement, se dissimule derrière un arbre, il voit Mili embrasser Lan, le livre sur les chevaux lui tombe des mains, Il fixe la scène, ses yeux sont remplis de colère.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le lendemain, dans l’après-midi, en plein milieu de la cour, vient exceptionnellement, Rauru. Le vieux mage d’Hyrule - ayant une grosse barbe et de l’embonpoint, s’adresse aux élèves :-Bon les enfants, je vais vous montrer un tour de magie, en aucun cas il ne devra servir pour attaquer quelqu’un, elle vous servira pour vous défendre.Dans la main apparaît, une petite sphère qui grossit et éblouit. Tous Les regards suivent la boule magique qui monte jusqu’au ciel, elle crépite en plein de petites lumières. Ganondorf est émerveillé.-Je veut bien essayer, demande Ganondorf-très bien, montre nous ce que tu es capable de faire.- Il n’y arrivera pas, dit un élève.-Il suffit de se lancer, rassure Rauru.- Si il y arrive j’y arriverai, j’en suis sur dit Lan à une camarde.Ganondorf se concentre, une toute petite sphère apparaît.-Impressionnant, dit un autre camarade sur un ton ironique.La sphère grossit d’un coup, Ganondorf n’arrive pas à la maîtriser, elle se retourne contre lui, il se retrouve propulsé d’un bond en arrière dans une mare au cochon.-Oh un cochon, la classe rigole, ça lui va bien, balance un autre.Ganondorf est recouvert de boue._J’adore, dit-il le sourire jusqu’aux oreilles.Rauru s’approche, lui tend la main :_C’est impressionnant pour un début mon garçon, Rauru fait un sourire et le relève, mais avec le temps la maitrise suivra !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lan apprend lors de sa scolarité le maniement de l’épée. Il arrive à désarçonner plusieurs de ses camardes, avec un mouvement de rotation sur lui-même. Ganondorf à un plaisir grandissant pour la magie.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lan et Ganondorf ont 20 ans, tous les élèves sont dans la cours, Le roi prend la parole :-Cette année est exceptionnelle, deux élèves représentent la quintessence de cette institution, ils ont chacun brillés dans leur domaine, il s’agit de Ganondorf et de Lan, veuillez avancer.Lan et Ganondorf s’approchent et montent sur l’estrade.-Darunia est venu me remettre les épées Biggoron qui représentent : la force, le courage et la sagesse d’Hyrule.Lan met un genou à terre, le roi s’approche, tend d’une main l’épée.-Je te fais chevalier D’hyrule.Le roi s’approche ensuite de Ganondorf, fais le même cérémonial.-Je te nomme magicien du Royaume d’Hyrule.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une grande fête est organisée, par les Zoras, en la présence du Roi lui-même, au Lac Hylia. Durant cette soirée, autour d’un banquet, certains racontent leur année de formation. Mili est assise à coté de Lan, il est habillé tout de noir et dis :-je voulais te féliciter.-Je ne doutai pas que je deviendrai chevalier.-J’aimerais qu’on sort ensemble.-ça me plairait bien.Un serveur entend la conversation. Il s’approche de Ganondorf -tout de blanc vêtue-, lui murmurant à l’oreille, tout en servant du vin :-Je vous mets au courant, comme vous me l’avez demandé, Mili et Lan sont officiellement ensemble.-Merci, Ingo.Ganondorf se lève, se dirige vers Mili et demande :-M’accorderais-tu cette danse.Elle regarde Lan qui pour donner son accord, incline des yeux. Ils commencent à danser. Elle dit :- Je ne savais pas que tu étais bon danseur.-J’ai quand même quelque qualité.-Je voulais t’annoncer que l’on a décidé de sortir ensemble.- Ah ! dit-il l’air étonné…j’ai toujours su que tu l’aimais, vous êtes fait l’un pour l’autre.-Je ne veux pas pour autant que ça brise notre amitié ?-Il manquerait plus que tu es un enfant de lui.Mili souri, comme gêner.-Je vois bien un petit bagarreur qui n’a peur de rien, même pas de moi.-Il sera fort comme son père.-Et dévouer comme sa mère.On apporte au roi un message.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans les hauteurs du château, dans une petite salle, Le roi demande à son oracle :-Tu as demandé à me voir Kaepora.-Oui, pour vous annoncer une nouvelle très important qui peut changer l’avenir D’Hyrule.Le roi s’avance :-Une nouvelle, laquelle.-Un homme de votre entourage a pour projet, dans le futur, de prendre votre royaume, afin de le soumettre à toutes ses volontés.-Qui est ce ?-Pour vous le dire, il faut qu’il tue.-Y’a-t-il un autre moyen ?-Oui, en ramenant Le masque de vérité et l’épée de l’avenir.-Il n’y a aucun autre moyen tu es sur.-L’oracle ne se trompe jamais.Le roi se retourne-Puisses-tu avoir tort, dit le roi à voie basse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans le château, le roi est assis sur son trône. Une personne est un genou à terre devant lui. Ganondorf arrive de derrière un rideau et dit :-Vous m’avez demandé sir ?-Je voulais vous présenter, ma dernière recrue, pour protéger ma famille.-Etes vous sûr de votre choix, mon roi ?Ganondorf désigne trois gardes du bout du doigt et leur fait comprendre d’attaquer.Ganondorf regarde attentivement ; l’élève très agile, désarçonne le premier, balance un poignard qui atterrit juste à côté du visage du deuxième, et enfin envoie une boule d’énergie sur le troisième. Le roi interrompt le combat en levant la main :-ça suffira pour la démonstration.-Très impressionnant ce jeune homme dit Ganondorf de manière étonné.-Impa, du clan des Sheikas dit-elle en se retournant.- Cette jeune femme fait parti du comité qui a permis de crée le village cocorico.-Non seulement elle sait se défendre, mais elle sait s’attaquer à de vrai projet si je comprends bien.-Je vous demande de bien vouloir, par la suite, faire connaître les Rouages et le fonctionnement du château.-Bien Messire.Ganondorf, en passant derrière un rideau, sort de la pièce.Impa, sort de la salle et croise Lan.Lan s’avance jusqu’au roi :-Vous m’avez demandé sir, tout en posant un genou au sol.-Lan, je vais te confier une mission très importante.Le roi désigne une table, est posé dessus, un rouleau. Lan, le prend, le déplie : une carte y est dessinée.-Dés demain, tu partiras jusqu'au temple Néhan situé dans le désert où se trouvé l’épée de l’avenir, ensuite, tu iras jusqu’au marécage Echo, pour trouver le masque de Vérité. Préviens ton entourage de ton départ, ta quête sera très longue.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lan décide de mettre au courant Mili de la nouvelle. Elle habite le Village cocorico. Mili prépare le matériel pour la pèche. Lan profite de cet instant pour lui annoncer :_Je pars, dès demain, pour une mission de haute importance que m’a confiée le roi.-Demain, s’étonne t-elle-Je sais bien, dit-il avec regret, mais ça doit être sérieux pour qu’il me confie cette mission, il m’a prévenu que le voyage sera long.-Etant donné que c’est notre dernière soirée, veux-tu m’accompagner jusqu’au Lac Hylia. Je dois y pêcher le poisson pour le ranch Lonlon.-Ah, pour le nouveau propriétaire…Talon…je te suis, Lan attrape la sangle et fait grimper Mili.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lan est en haut de la cascade du Lac :-La pèche c’est tout un art, il fait semblant d’être happé par un gros poisson, il tombe, Mili ne le voit plus.-Lan…, elle descend pour voir. Il la surprend, derrière la chute d’eau ; il la blottit dans ses bras.-Même loin, j’espère que tu pensera toujours a moi, il commence à l’embrasser puis ils s’enlacent.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le lendemain matin, le ciel est de couleur orange, dans la cour du château. Mili embrasse Lan qui est prêt à partir. Il demande solennellement à Ganondorf :_Ganondorf, je te fais confiance pour protége les habitants d’Hyrule…et Mili._Ta mission risque d’être plus dure que la mienne.Lan s’éloigne au loin seul sur son cheval.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lan voyage durant trois mois. Il arrive à la tombée de la nuit, dans un village perdu, en plein milieu d’un désert. Il descend et attache son cheval. Il rentre dans une taverne où l’accueille le tenancier. Lan demande :-Y’a-t-il encore une chambre pour cette nuit.-Pas de problème, c’est 20 rubis.-Je prends, dis Lan en tapant avec son index sur le comptoir, je voudrais dîner ce soir, après avoir une fois déposé mes bagages.-Montez, chambre 3, installez-vous, redescendez, ça sera prêt.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans la cuisine de la Taverne, une jeune femme se cache derrière le tavernier, pour le surprendre.-Nabooru, je suis occupé.-Comment as-tu réussi à m’entendre, je pensais te surprendre.-je te rappelle que Je te connais par cœur.-On a un client ce soir.-Je dois aller le servir.Dans la salle à manger de la taverne- Vous n’êtes pas du coin, que venez vous faire dans cette contrée reculée ?Le tavernier dépose l’assiette sur la table.-Je cherche le temple Néhan-Vous venez d’où exactement ?-D’Hyrule.Lan commence à se rassasier avec un plat de viande accompagné d’haricot et d’une shop de bière bien fraîche.-Est-ce que ce temple est loin d’ici ?-Non il se situe derrière ses dunes, montre le tavernier à travers la fenêtre, mais avez-vous une idée à quoi il ressemble.-Un temple c’est un temple.-Mais on ‘a pas besoin de vous pour en cas d’attaque hostile ?-Ne vous inquiété pas, le royaume à un grand magicien. D’ailleurs il est de la même race que vous.-Ah ? D’un air étonné, et il s’appelle comment ?-GanondorfLe tavernier retourne abasourdie dans sa cuisine, Nabooru lui demande :-Alors, c’est qui ?-Hyrule…et dire que c’est a cause du roi de cette cité que cette tribu a pratiquement disparu, dit Le tavernier les yeux dans le vague.-De quoi parles-tu ?Le tavernier prend une chaise et s’assoie.-ça remonte à une vingtaine d’années.Nabooru s’assoie à son tour, le tavernier continue de parler.-Le village voisin a été attaqué, un chevalier du nom Lorma était chargé de ramener l’épée de l’avenir, le roi l’avait ordonné. J’ai rencontré cet homme, il m’a dis qu’il avait caché une jeune enfant. Mais ce qu’il voulait par-dessus tout, protéger le garçon de la tribu.-Pourquoi cet enfant ?-Je me souviens qu’il m’est dit « j’espère à l’avenir ne plus jamais me tromper »-et, l’autre enfant qu’est-il devenu ?Le tavernier racle sa gorge et se lance :-Euh…fallais bien que ça arrive, je t’ai caché la vérité sur ton passé, tu…tu n’es pas ma fille.-Quoi dit-elle en se levant. …Pourquoi tu m’as-tu caché cette histoire.-Je sais pas quoi te dire, je n’aurais pas pensé qu’un homme venu d’Hyrule referais son apparition par ici dit-il gêné.-Hyrule ?-C’est le nom de la cité d’où venez le voyageur qui m’a dis ou te trouver.-Qu’est-il devenu ?-Je n’est jamais su…si il y’a une chose à faire, c’est de rétablir la vérité en allant jusque cette cité avec Shannah ton cheval, l’enfant recueilli s’appelle Ganondorf, Il faut lui dire d’où il vient, et qui il est.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pendant ce temps dans la cuisine du château d’Hyrule, Ingo confie à une servante le souper à destination de Ganondorf. Elle se dirige vers le bureau. Elle frappe à la porte.-Oui, entrez.Elle pose le plateau, Ganondorf l’interpelle alors qu’elle s’âpreté à sortir de la pièce :-Tu n’as pas oublié les couverts.-Oh ! Excusez-moi, maître dit la servante embarrassée.-Ce n’est pas la première fois que ça arrive, à un moment ou un autre c’est le plateau que tu oublieras.Impa referme la porte derrière la servante.-Vous êtes un peu dure avec elle.-A chaque fois, elle oublie quelque chose.-Je ne vous voyer pas aussi mesquin.-Ca me rappel a qu’elle point j’ai l’impression de ne pas faire parti des gens de se royaume.-Vous savez que le roi vous apprécie, je pense même que beaucoup son jaloux de cette complicité, mais je ne pensai pas que le regard des autres vous touchez à ce point.-Vous ne pouvez pas comprendre ce que je ressens.-Vous croyez que d’être une femme soldat est si bien vu que ça, a-t-elle point que certain me perçoivent comme un garçon manqué, vous le premier d’ailleurs.-C’est vrai, Je le reconnais, mais une femme qui se bat ce n’est pas digne dans être une.-Et un homme qui pleure sur son sort est-ce digne d’un homme.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lan atteint le sommet d’une dune. Il descend jusqu'à son pied. Il marche un moment. Par fatigue, il s’agenouille dans le sable, enfouissant ses mains. Une tempête se lève, le sable l’aveuglant, Lan place une main au dessus des yeux. Une cité, ressemblant à c’elle d’Hyrule, se dessine. Il s’avance, jusqu’au pont-levis déjà baissé. Une fois à l’intérieur, sur la grande place, il ne voit personne. Il regarde au travers des fenêtres des habitations, il y voit des formes humaines sculptées par le sable. Il monte jusqu'à la Chapel situé un peu en retrait. Les colonnes sont en forme de sablier remplie de sable pour la partie haute et de vide pour la partie basse. Les deux piliers principaux de l’entrer montre deux personnages, qui d’une main tiennent l’ouverture du temple, de l’autre, le bras levé, le majeur tendu, comme pour indiquer une direction. Il pénètre à l’intérieur. Il se retrouve sous une grande coupole, le sol est recouvert d’épée. L’une d’elle parait comme enfoncer, le pommeau est la seule partie visible, dans le sol. Il l’a saisi, le sable forme une lame. La cité disparaît au fur et a mesure. On entend, venant de l’extérieur, comme des cris étouffés.Lan remonte en selle, consulte sa carte et prend la direction du marais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au château, les trompettes retentissent, la naissance de la princesse est annoncée. Ganondorf se rend dans la chambre du roi. La reine est allongée dans le lit. Impa est à ses coté.-Félicitation ma reine.Il s’avance jusqu’au berceau, il observe le bébé et s’attarde sur son visage :-Elle a vraiment les traits de son père, et le sourire de sa mère.-Elle se nomme Zelda, dit la reine.-Zelda, un nom tellement Hylien.-Vous pouvez me l’apporter.Ganondorf saisi le bébé, le porte au creux de ses bras. Impa regarde la scène, perçoit, dans le visage de Ganondorf, un mélange de tristesse et de gène. Le bébé saisi le nez de Ganondorf et souri. Ganondorf passe le bébé à la reine.-Elle vous apprécie, on dirait.-C’est qu’elle me connaît pas encore, sûrement dit-il ironiquement.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lan arrive près d’un lac, il cherche à se désaltérer.-Trois mois que je cherche ce marais, dit-il fatigué, à voit haute.Il s’approche d’une étendu, prend au creux de ses mains un peu d’eau, se frotte la figure, le ruissellement dessine un visage. Il se rince les mains croyant à une hallucination. Un masque en forme de main s’en détache. Il l’attrape les deux bouts, les contemplent, s‘aperçoit que l’intérieur lui ressemble, l’approche de son visage, le masque saisi sa tête. Il l’a juste le temps de criée.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au village cocorico, dans sa maison, Mili est allongé sur le lit. Une femme lave puis essuie le bébé. Elle le pose sur le ventre de Mili, il est enveloppé d’un tissu :-C’est un beau petit, susurre la sage femmeElle pose une couverture sur Mili, Le bébé est très calme.-Dommage que Lan n’est pas pu assister à sa naissance.-Il sera bientôt de retour.-Il me manque.-Une fois sa mission terminée, tout se passera bien.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au château, en début de soirée, Ganondorf est surpris par une femme cachée dans sa chambre. Elle a une grande cape, une capuche cache son visage. Elle lui dit :-Tu es de notre tribu, les Gerrudos.-Qui es-tu ?-Cela n’a pas d’importance, ce qui compte c’est que tu reviennes parmi les tiens.-C’est ici chez moi et comment faire confiance a une personne cachant son visage.Elle soulève la capuche.-Il y a quelque temps de cela, le roi nous a fait prisonnier, pensant que nous étions un poison pour la région.-Continue.-Il t’a trouvé dans notre repère et a fait de toi un Hylien.-Pourquoi me prévenir que maintenant dans ce cas?-Je l’ai appris il y a peu de temps, tout comme toi.-Je comprends mieux.-Et tu es notre chef en vérité.Elle entend des pas venant du couloir. Elle s’enfuit par la fenêtre, une personne devant la porte a entendu la conversation.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le lendemain, Ingo frappe au bureau de Ganondorf :-Que t’arrive t’il Ingo ?-Une rumeur sur vous est entrain de se propager, disant que vous êtes un imposteur-Tu as déjà une idée de qui ça peut être ?-Tiny votre servante-Je vais faire le nécessaire.Ganondorf, descend jusqu’au cuisine et demande au garde d’emprisonner la servante ainsi que tout son entourage.Cette décision ne plaît pas aux habitants d’Hyrule. Ils se rebellent contre Ganondorf, n’admettant pas qu’un enfant d’une tribu de voleurs puisse avoir cette fonction à la tête d’Hyrule.Lan revient de son périple, il porte sur lui le masque de vérité et l’épée de l’avenir. Dans la plaine, au fur et à mesure qu'il enfonce l’épée, des sillons apparaissent. Lan est étonné, elle indique plusieurs directions.Lan arrive au village Cocorico pour revoir Mili. Un habitant crie :_Il est de retour.Lan apparaît, avançant au pas, sur son destrier, à la hauteur de Mili. Il descend de son cheval. Elle lui dit d’une petite voix :_Tu es enfin revenue, dit-elle en la serrant dans ses bras, tu as trouvé ce que tu cherchais.La nourrice amène le bébé et la donne a Mili :_Il a 3 mois…Il est encore petit, mais il n’a jamais pleuré._Quel prénom lui a tu choisi ? dit-il du bout des lèvres_Link._Je suis sur qu’il deviendra quelqu’un d’important dit-il fièrementUn soldat intervient :_Maître, vous êtes revenu de votre périple._Ecoute moi : arrêtez tous les personnes désignées par l’épée._doit-on vraiment arrêter tous ses villageois._Qu’est-ce qui se passe ? demande Mili voyant des habitants du village se faire arrêter._Je dois finir mon devoir, je dois arrêter tous les traîtres de ce royaume, affirme Lan._Des Traîtres ici ?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans la chambre de Ganondorf, un conseiller s’empresse de lui annoncer une nouvelle très importante :-Lan est revenu, il fait arrêter des habitants du village Cocorico.-Pour quelle raison ?-Il verrait en eux des Traîtres.Impa frappe à la porte, elle est suivie par un homme habillé d’une grande robe de Magicien :-J’ai appris la situation, je te présente Agahnim, c’est un grand magicien de notre tribu, il a peut-être une solution pour stopper cette situation. Faire revenir Lan à la raison.Agahnim suggère à Ganondorf :« Si tu veux l’arrêter, le seul moyen et de faire appel à la Triforce.- La Triforce ? dit interloqué Ganondorf.-C’est un pouvoir incommensurable, seul un grand magicien pourra le contrôler.-Je ne comprend pas, pourquoi me parles tu de cette Triforce.-De son expédition il a ramené le masque de vérité, qui lui annonce que tu es un danger pour Hyrule.-Pourquoi moi ?-Il ne sait pas que le Roi t’a désigné comme remplaçant, depuis la naissance de Zelda, de plus la révélation sur ton passé a fait que les habitants d’Hyrule te craignent, seul la Triforce peut faire disparaître cette prophétie.Impa reste abasourdie suite à cette révélation.« Tu dois fusionner avec moi, seul moyen pour faire appel à la Triforce pour faire revenir la paix dans Hyrule, assure Agahnim.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’épée plantée au sol, Lan attend au milieu de la place, tel un chasseur attendant sa proie, toutes les directions s’effacent une à une. A l’approche de Ganondorf, il ne reste plus qu’une seule ombre portée. Lan attrape la fusée de sa main droite, met la garde devant ses yeux et dit :-Ganondorf, je connais tes vraies intentions, tu veux contrôler Hyrule.-Comment peux-tu affirmer cela, moi qui est tout fait désigné par le roi et protéger se peuple.-L’épée de vérité ne se trompe jamais.-Tout dépend de la vérité sur laquelle on l’interroge, rétorque Ganondorf-Prépare toi à être terrassé, Lan fonce sur Ganondorf, pour se défendre, balance une boule de feu ; Il la dévie d’un revers avec son épée, elle atterrir dans une charrette qui explose en plusieurs morceau.-Tu crois m’impressionner avec ça ? Dis Lan avec un sourire forcé aux lèvres.Ganondorf fonce ce coup si sur Lan, les épées s’entrechoquent, Ganondorf envoie à travers sa lame de l’électricité, ce qui surprend Lan obliger de lâcher son épée qui tombe plus loin au sol.-Au lieu de chercher une vérité, tu aurais du chercher a t’entraîner.Lan fait une roulade au sol, reprend son épée. Ganondorf prépare une boule d’énergie énorme. Il la balance en direction de Lan qui se défend par une attaque ou il tourne sur lui-même ; la boule d’énergie est dévier, elle atterrir dans une boutique : ce qui fait éclater la vitre du magasin et de deux autres à chaque coté. Ganondorf recommence de plus belle, il lance une autre attaque. Par un coup d’épée, Lan lui renvoie. Ganondorf, surpris, est projeté en arrière et retombe.-Tiens ça me rappel quelque chose ?Ganondorf, avec le peu de force qui lui reste, arrive à atteindre, l’armure de Lan avec un pouvoir magique, ce qu’il l’a fait éclater. Lan est touché au cœur, il tombe sur ses genoux ; au même instant, au village cocorico, Link commence à pousser des cris et pleure.Impa est tétanisé par la violence du combat.Le roi arrive sur la place et constate la fin du combat de ses deux meilleurs élèves. Lan est surpris :_Je vous croyais disparu, du sang coule de sa bouche.-Qu’avez-vous fait ! Qu’est-ce qui vous a pris dit-il interloquer.-Je voulais simplement vous protéger.-Me protéger en vous entretuant, rectifie le Roi.-Ganondorf n’est pas l’homme que vous croyez, il veut s’emparer d’Hyrule, d’ailleurs si vous m’avez envoyé chercher l’épée de vérité, c’est pour que je découvre sa vrai personnalité.Ganondorf devient fou de rage, Le roi s’interpose :-Arrêter, vous avez été trop loin, le roi s’adresse à Ganondorf, contrôle toi.Le pouvoir s’empare de Ganondorf, il s’écroule au sol. Nabooru voit Ganondorf par terre complètement inanimée et décide de l’emmener sur son cheval à son repère.Un Hibou observe la scène, se pose devant impa et dis :-Il faut que tu convainques Mili d’emmener son bébé jusqu'à la forêt, il sera récupéré. Il grandira aux côtés des enfants de Kokiri, L’arbre Mojo s’occupera de lui.-Pourquoi me demander une t’elle chose Kaepora?-Fais moi confiance.Mili récupère le panier avec l’enfant. Elle le dépose et s’en écarte, les yeux remplis de l’arme.On aperçoit les jambes d’un Skullkids qui trouve le panier et l’emmène dans la forêt.