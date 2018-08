SEGA vs NINTENDO : le duel qui changea l'histoire des jeux vidéo !Au début des années 1990, le géant Nintendo domine d’une main de fer l’industrie prospère du jeu vidéo, avec notamment 95% du marché des consoles aux USA. Mais en coulisses, un petit adversaire répondant au nom de SEGA, et dont le cœur de métier est l’arcade, a bien l’intention de renverser l’ordre établi...Véritable best-seller aux États-Unis, adapté dans de nombreuses langues, Console Wars, écrit par Blake J. Harris retrace l’incroyable bataille de deux entreprises ayant à jamais bouleversé le monde du divertissement.Comment l’intrépide équipe de rebelles de SEGA of America, dirigée par le visionnaire Tom Kalinske, est parvenue à faire trembler le leader Nintendo et à créer un secteur pesant plus de 60 milliards de dollars ?Comble de l'ironie, ce livre va être adapté au cinéma par... Sony Pictures