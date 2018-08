Alors que beaucoup pensaient (tout en se moquant) que The Quiet Man serait au moins un AA on apprend qu'il ne sera finalement qu'un simple "petit jeu" (mais avec l'ambition d'un AAA selon son producteur) développé par une petit equipe qui sortira uniquement en demat pour 15 euros.On apprend aussi que le jeu sera plus proche du film interactif que du jeu, avec 60% de film live et 40% de gameplay. D'ailleurs le producteur Kensei Fujinaga a souligné que si ils avaient incorporés des scenes avec de vrais acteurs c'est parce qu'ils n'arrivaient pas a restituer l'ambiance sombre qu'ils désiraient grace a la CG (ok...).Pour finir l'histoire devrait durer 3 heures dans l'univers du jeu, ce qui peut donner une estimation de la durée de vie du jeu qui ne devrait pas etre logiquement vachement plus long.