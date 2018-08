Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Square-Enix a profité de la Gamescom 2018 pour dévoiler un peu plus de gameplay :Pour rappel, le jeu sortira chez nous le 04 septembre prochain, sur STEAM et Ps4…Source : https://www.resetera.com/threads/dragon-quest-11-new-english-character-trailer-and-descriptions.59738/page-8

posted the 08/25/2018 at 09:20 PM by link49