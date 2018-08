Me voilà revenu de 2 jours a Europa park.C'était ma première fois que j'y suis allé.J'ai pratiquement tous fait, en tous cas tous les grand 8 et autres montagne russe. (sauf le french cancan coaster, toujours en travaux. Il devait ouvrir en été 201Et aussi les plus petite attraction, mais aucune ne m'a marquer plus que ça.Donc j'ai fait un top 3 des attractions, qui pour moi vaut le coup d'y retourner.1: euro mir(franchement grande surprise pour ma découverte de cette montagne russe. Déjà le thème musical, l'éclairage qui réfléchi tous les vêtements blanc dans la file d'attente), le système pour faire monter le train, je ne connaissait pas.Le faite qu'on tourne sur nous même, ce qui permets de soit faire une partie du tour en marche arrière, ou totalement ou inversement une partie en marche avant ou entièrement. C'est aléatoire.Bonne sensation, parfois brusque, surtout quand on est en marche arrière)2: wodan La aussi j'ai adoré. Je déteste le tonerre de zeus chez astérix, mais la montagne russe en bois d' europa park m'a réconcilier avec le bois.Vitesse, bonne sensation, bref super.3: silver star En faite c'est le dernier tour sur les 3 tours que j'ai fait qui l'a fait remonter dans mon top. Je l'ai fait tous devant et sa change beaucoup, on ressens beaucoup mieux ce que cet montagne russe veux nous faire vivre.Petit bémol, il est dans le parking, c'est pas un décor idélique...Voilà, pour les 3 manèges que j'ai aimé.Il y a d'autre attraction pas mal a faire, dont certaine avec des défauts, comme le blue fire.Il y a que la dernière inversion qui est pas mal.Je le trouve trop sage, même en l'ayant fait tous devant.Il y a un départ lancé qui ne sert pas a grand chose, car elle nous permets d'atteindre le sommet de la première monté, mais hélas on perds de la vitesse. Le looping qui suit plus loin est ennuyeux, car il est bien droit, et il y a aucune inversion juste avant ou juste après.Je préfère la première partie de roller coaster chez disneyland. Au moins juste après le départ lancé, il y a un looping et une vrille tout de suite après qu'on est a l'envers dans le looping, c'est un bon enchaînement (par contre après il y a plus grand chose)Il y a les vrille qui suis qui viens sauver le tour, surtout la dernière.Après j'étais tellement impatient de le faire (a la base j'étais venu pour lui), j'ai regarder quelque vidéo quelque semaine avant aussi, donc peut-être que le spoil m'a un peu gâcher la chose.Mais il est pas mauvais, mais j'en attendais plus.Il y a l'éclair du cervin, matterhorn blitz qui est marrant, surtout le système d'ascenseurs au départ, qui vaut le détour.Le poséidon m'a plu, et rafraichie aussi.Atlantica est pas mal, surtout s'il fait chaudPegasus est relativement court.Arthur est sympa. Il y a qu'au démarrage avec le son de la meuf a l'écran qui est un peu insupportable avec son (haaaaaa aaaa)ou quelque chose comme çaJ'ai fait quelque autres attractions que je pense pas refaire, sauf si je suis accompagné de personnes qui souhaite vraiment éssayer, comme le voletarium, l'église de kassandre, la maison des poupée, bobsleigh suisse,La pire attraction que j'ai fait, c'est la maison hanté.1 minute d'attente en moyenne et je comprend pourquoi. Grotesque.D'ailleurs tous les personnages qui immite des êtres humain, qui sont fixe ou ceux qui bouge un peu sont vraiment grotesque. C'est dommage.Je vais parler un peu du park en lui même:Les points fort, c'est les différents restaurant, se qui permets d'avoir plein de menu différent. Donc c'est bien. En revanche, tous n'est pas traduis en Français, donc parfois pas facile de savoir ce qu'on commande.Le park est bien boisé, fleuri, avec des espaces verts.Mais en revanche concernant les zones du park en travaux, c'est pas suffisament caché. Voir des ouvrier sur l'échafaudage entrain de fumer ou utiliser un smartphone, je trouve que sa casse le truc.Les employés du park, franchement y en a beaucoup qui te disent même pas bonjour, surtout ceux a l'entrée des attractions.Je parle même pas de certaine posture, pour des personnes sensé accueillir du public, ça le fait vraiment pas. Et ou est le sourir. Pourtant il faisait beau.Je trouve que dans le park, y a des endroits ou c'est mal indiquer, je parle même pas de la traduction.(j'avais l'appli en français, alors que les panneau dans le park étais uniquement en allemand. Parfois ça ressemble pas)Pour finir, le peu de produit dans les boutiques souvenir, font que j'ai pas trouver quelque chose a ramener.J'y retournerais sans doute l' année prochaine, rien que pour faire le french cancan coaster, ou peut-être quand le nouveau park aquatique ouvrira également a côté.Mais le terme "meilleur parc a thème du monde" je suis pas forcément d' accord, car il y a des truc qui ne vont pas, concernant l' accueil, la sécurité ( y a un petit qui allé monter dans le véhicule alors qu'il étais en mouvement et n'étais pas arriver a quai qu'a moitié. Il y avait qu'un opérateur dans une cabine de l'autre côté du véhicule pour accueillir le public. Il a arrêtés le véhicule, mais il n'y a rien de l'autre côté, ni barrière, ni personel. Juste une ligne jaune peinte)Information importante, que j'ai eu connaissance, qu'une heure avant la fin du deuxième jour en achetant ma dernière bouteille de coca cola.Les bouteilles plastique sont consigner. 25c par bouteille.