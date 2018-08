Préquelle personnelle de Zelda : Ocarina of Time (1)

Préquelle personnelle de Zelda : Ocarina of Time (2)

Préquelle personnelle de Zelda : Ocarina of Time (3)

Préquelle personnelle de Zelda : Ocarina of Time (4)

Préquelle personnelle de Zelda : Ocarina of Time (5)

Préquelle personnelle de Zelda : Ocarina of Time (6)

-7-

Lan atteint le sommet d’une dune. Il descend jusqu'à son pied. Il marche un moment. Par fatigue, il s’agenouille dans le sable, enfouissant ses mains. Une tempête se lève, le sable l’aveuglant, Lan place une main au dessus des yeux. Une cité, ressemblant à c’elle d’Hyrule, se dessine. Il s’avance, jusqu’au pont-levis déjà baissé. Une fois à l’intérieur, sur la grande place, il ne voit personne. Il regarde au travers des fenêtres des habitations, il y voit des formes humaines sculptées par le sable. Il monte jusqu'à la Chapel situé un peu en retrait. Les colonnes sont en forme de sablier remplie de sable pour la partie haute et de vide pour la partie basse. Les deux piliers principaux de l’entrer montre deux personnages, qui d’une main tiennent l’ouverture du temple, de l’autre, le bras levé, le majeur tendu, comme pour indiquer une direction. Il pénètre à l’intérieur. Il se retrouve sous une grande coupole, le sol est recouvert d’épée. L’une d’elle parait comme enfoncer, le pommeau est la seule partie visible, dans le sol. Il l’a saisi, le sable forme une lame. La cité disparaît au fur et a mesure. On entend, venant de l’extérieur, comme des cris étouffés.Lan remonte en selle, consulte sa carte et prend la direction du marais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au château, les trompettes retentissent, la naissance de la princesse est annoncée. Ganondorf se rend dans la chambre du roi. La reine est allongée dans le lit. Impa est à ses coté.-Félicitation ma reine.Il s’avance jusqu’au berceau, il observe le bébé et s’attarde sur son visage :-Elle a vraiment les traits de son père, et le sourire de sa mère.-Elle se nomme Zelda, dit la reine.-Zelda, un nom tellement Hylien.-Vous pouvez me l’apporter.Ganondorf saisi le bébé, le porte au creux de ses bras. Impa regarde la scène, perçoit, dans le visage de Ganondorf, un mélange de tristesse et de gène. Le bébé saisi le nez de Ganondorf et souri. Ganondorf passe le bébé à la reine.-Elle vous apprécie, on dirait.-C’est qu’elle me connaît pas encore, sûrement dit-il ironiquement.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lan arrive près d’un lac, il cherche à se désaltérer.-Trois mois que je cherche ce marais, dit-il fatigué, à voit haute.Il s’approche d’une étendu, prend au creux de ses mains un peu d’eau, se frotte la figure, le ruissellement dessine un visage. Il se rince les mains croyant à une hallucination. Un masque en forme de main s’en détache. Il l’attrape les deux bouts, les contemplent, s‘aperçoit que l’intérieur lui ressemble, l’approche de son visage, le masque saisi sa tête. Il l’a juste le temps de criée.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au village cocorico, dans sa maison, Mili est allongé sur le lit. Une femme lave puis essuie le bébé. Elle le pose sur le ventre de Mili, il est enveloppé d’un tissu :-C’est un beau petit, susurre la sage femmeElle pose une couverture sur Mili, Le bébé est très calme.-Dommage que Lan n’est pas pu assister à sa naissance.-Il sera bientôt de retour.-Il me manque.-Une fois sa mission terminée, tout se passera bien.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au château, en début de soirée, Ganondorf est surpris par une femme cachée dans sa chambre. Elle a une grande cape, une capuche cache son visage. Elle lui dit :-Tu es de notre tribu, les Gerrudos.-Qui es-tu ?-Cela n’a pas d’importance, ce qui compte c’est que tu reviennes parmi les tiens.-C’est ici chez moi et comment faire confiance a une personne cachant son visage.Elle soulève la capuche.-Il y a quelque temps de cela, le roi nous a fait prisonnier, pensant que nous étions un poison pour la région.-Continue.-Il t’a trouvé dans notre repère et a fait de toi un Hylien.-Pourquoi me prévenir que maintenant dans ce cas?-Je l’ai appris il y a peu de temps, tout comme toi.-Je comprends mieux.-Et tu es notre chef en vérité.Elle entend des pas venant du couloir. Elle s’enfuit par la fenêtre, une personne devant la porte a entendu la conversation.