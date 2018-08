Le jeu de baston de Square-Enix sorti dernièrement en arcade va avoir le droit a une conversion console sur PS4 avec quelques nouveaux guest tel Yamaneko Arthur de Han-Gyaku-Sei Million Arthur, Koume Saiyama de Lord of Vermillion IV et surtout Iori Yagami de The King of Fighters. Rappelons que Riesz/Lise de Seiken Densetsu 3 faisait aussi partie des guest dans la version arcade. Sortie prevue le 29 Novembre au Japon.Video des 3 guests