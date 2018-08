Le collector de Sekiro est disponible en préco pour 98€ sur PS4 et OneA l'intérieur, nous retrouvons :-Le jeu-Un steelbook-Un artbook-Une statuette de 18 cm-Des répliques de la monnaie du jeu-Une MAP-La B.O en démat

Who likes this ?

posted the 08/25/2018 at 06:09 PM by leblogdeshacka