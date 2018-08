Je l'ai regarder sur Netflix.......comment ils ont pu produire une immondice pareille. L'histoire est merdique, Freezer on dirait un ptit gamin surexcité, sa transformation est nullissime, gohan n'en parlons même pas.Des fois tu te demande si chez la TOEI ils ont un projet concret pour la franchise Dragon Ball ou si ils sont en roue libreEn bref, le pire des OAV DB (il y en a pas) lui met une mandale

Like

Who likes this ?

posted the 08/25/2018 at 06:04 PM by sussudio