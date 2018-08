Après Pokemon, petit sketch autour du gros succès de l'été Mission Impossible Fallout: Je sais pas vous, mais à chaque fois qu'Ethan reçoit un ordre de mission ultra urgent, j'ai beaucoup de peine pour le pauvre Motion Designer qui à du taffer comme un goret pour que son message pète dans les 10 sec après sa lecture. Il était temps de rendre hommage à cette profession mal mener. Hésitez pas à me dire ce que vous en pensez :-)

posted the 08/25/2018 at 04:10 PM by wen180sec