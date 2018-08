Mon Bordel Perso

Bonjour à tous ! Voila j'ai une PS4 (premiere édition) avec un disque dur de 500Go.



Sauf que voila, 500 Go on fait plus grand chose avec les DLC, mises à jours ... Je sais que la PlayStation 4 prend maintenant en charge des disques durs de 4 To de 2,5 pouces.



J'aimerais savoir si des gens de la communauté Gamekyo ont déja mis un disque dur de 4 To. Et si oui, me donner des liens vers les disques durs.



Certain diront pourquoi 4 To, c'est dans l'optique de garder tous les DLCs et mises à jours sur PS4, avant qu'un jour les serveurs SONY ferment.