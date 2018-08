- Quelques informations connue et nouvelles.- l'histoire sera beaucoup plus profonde et dramatique.- Le combat de boss, dans la démo de la gamescom, dans le jeux finale nous seront bien moins équipé a ce moment précis de l'aventure, les munitions seront bien plus rare...- Avec le remake, capcom appuie vraiment sur le fait que l'ont sentira vraiment la puissance d'une créature sous virus G- Le retour des armes secondaire pour ce remake comme les grenades et les couteaux et il y en n'aura d'autres ...- Création de munitions via des poudres trouvé dans le jeux, ex: 2 poudres faible ( balles de pistolet ) 1 poudre faible + une poudre forte ( balles de fusil ) 2 poudres forte ( balle de magnum ).- Nouvelle combinaison d'herbes, bleu et rouge qui augmente la défense et immunise contre le poison plus longtemps. ( attention au ennemie venimeux ).- 3 types d'herbes, verte, rouge et bleu en plus de spray pour ce soigné.- Pas de crimson head dans le remake, les zombies de base ont été beaucoup travaillé et rendu bien plus dangereux.- Possible de joué avec les musiques originale, elle seront implanté de façon nouvelle, dans l'originale, l'ost changeait en fonction de la pièce, maintenant dans le remake les musiques changent en fonction de la situation dans le jeux. possibilité de basculé les musiques dans les deux sens.- Enfin pour ceux qui lanceront le jeux avec l'ost originale, auront la voix de l'annonceur a l’écran titre, Resident Evil 2.- Capcom a réalisé un travail remarquable sur tout les petit détails, tel que les morsures visible, les vêtements mouillé ou encore les brûlures...- Resident Evil 2 sera le plus beau jeux capcom a ce jour, le rendu graphique avec le re engine est tout simplement magnifique- Possibilité de barricadé les fenêtres avec des planche en bois.- Dégâts localisé et très poussé, a différent degré selon l'armes.- Deux campagnes, leon et claire avec leurs point de vus propre, en un seul scénario fusionné a et b.- Les énigmes seront fidèle, mais le tout sera plus cohérent et réaliste.- Possibilité de sauvegarde limité avec ruban encreur en mode difficile.- Capcom nous le promet, le jeux sera très gore et fera peur.- Capcom garde encore des surprises, pour ce remake, dont quelque chose qui offrira une grande rejouabilité au titre.- les développeurs sont honoré d'avoir reçu le prix du meilleur jeux E3 de cette année ce qui les motive a toujours faire mieux.- Mini jeux présent, hunk, tofu confirmé en plus des tonnes de bonus a débloqué, costumes etc ...- il y aura de nouveau lieux et personnages dans le jeux et capcom considère que le jeux va au delà de simple remake, le terme le plus approprié serait une ré imagination.- le crocodile sera bien présent dans le jeux et ce passage a été le plus difficile a crée pour les développeurs.- Prochain rendez vous au tokyo game shows, avec le pleins de nouvelles information. le jeux sera jouable avec la possibilité de choisir leon ou claire.- Le thème du jeu sera l'obscurité- Capcom a pour objectif d'en faire le meilleur Resident Evil.- D'autres petite infos sur la toile, aucun dlc scénarisé de prévus, capcom pense a faire d'autres remake notamment du premier et de nemesis, dans la même veine que celui du remake actuel du 2.