Hello à tous,



Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont et apprécient Skyrim vr. Est-il vraiment possible de faire ce jeu en vr jusqu'à la fin sachant la durée de celui-ci ? J'ai fait ce jeu sur Ps360 a l'époque de sa sortie et je ne comptais pas le refaire un jour même si j'ai beaucoup aimé (ce genre de jeux hyper longs une fois que je parviens à les finir je n'y reviens plus). Le truc c'est qu'avec l'avènement de la vr un jeu de rôle comme lui me tentait énormément mais je constate qu'en vr ça va pas être possible je crois sur ce jeu...