Voici une Information concernant la WiiU :Chaque semaine, Nintendo publie le classement des jeux les plus vendus sur le Nintendo eShop au Japon. Habituellement, la société partage des données pour laNintendo Switch, la Nintendo 3DS et la WiiU. Cette semaine, cependant, ils ont cessé de publier la liste des jeux WiiU les plus vendus sur le Nintendo eShop. C'est probablement un signe que Nintendo ne partagera plus le classement des meilleures ventes WiiU chaque semaine au Japon, et il en sera de même pour les USA et l’Europe. Ce ne devrait pas être une surprise compte tenu du fait que la WiiU a été effectivement morte après la sortie de Nintendo Switch. Un pas de plus...Source : https://nintendosoup.com/nintendo-has-stopped-tracking-the-wii-u-eshop-charts/