Square-Enix annonce que The Last Remnant (qu'on attend toujours sur PS3 lulz) sera supprimé de Steam le 4 Septembre prochain sans qu'on en sache la raison (un remaster en approche ?).Ce ne sera pas le cas de la version 360 toujours dispo sur le store Xbox.

posted the 08/24/2018 at 07:04 PM by guiguif