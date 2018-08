Quel est le jeu qui vous a le plus hype durant cette Gamecom 2018 ?Je n'ai pas voulu me Spoil le combat de Boss avec Claire Redfield VS G-William de Resident Evil 2 Remake donc forcément pour moi c'est Devil May Cry V.J'ai un peu du mal avec la D.A et certains trucs font assez pitié (des provocations de Nero inutile ou la fille insupportable là que j'ai oublié son nom) mais c'est complètement personnel, cela dit, le gameplay donne grave envie, la destruction des décors est juste incroyable et la bande-annonce promet du très bon DMC a l'ancienne ( 3 et 4). Sans parler du RE Engine qui assure grave pour l'instant (RE VII, RE 2 R et DMC V).Mention honorable a Sekiro Shadow Die Twice, ça pue la grosse bombe made in From Software d'avance mais hélas la démo de gameplay était assez courte et aucun trailer accompagne le jeu contrairement à DMC V, dommage.Voila et vous sinon c'est quoi votre jeu star du salon?