Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Chez Micromania, l’Edition Spéciale passe au prix de l’Edition Standard, soit 69.99 euros. Pour rappel, voici le contenu de cette Edition :Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur Ps4 et Xbox One…Source : http://www.micromania.fr/red-dead-redemption-2-special-edition-88568.html

posted the 08/24/2018 at 04:50 PM by link49