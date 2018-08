Starbreeze, Skybound Entertainment et 505 Games ont annoncé que la nouvelle adaptation vidéoludique du comics de Robert Kirkman sera finalement disponible le 8 février 2019 sur Xbox One et PS4. Le jeu était à l'origine prévu pour novembre prochain sur ces deux supports.Si c'est la version PC du jeu qui vous intéresse, soyez rassuré : sa sortie reste fixée au 8 novembre. Les développeurs n'expliquent en revanche pas pourquoi les versions consoles du titre seront en retard.