Voici des Informations concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 :Aujourd'hui, Nintendo a dévoilé une nouvelle vidéo en provenance de la Gamescom 2018 :On apprend qu'il faudra entre 30 et 40 heures pour terminer cette Extension.A noter qu'Elma du jeu Xenoblade Chronicles X est disponible dans le jeu Xenoblade Chronicles 2 en tant que Lame rare.Une nouvelle Lame rare a été dévoilée, Corvin. C'est une lame puissante qui peut à la manière de Roc faire chuter un ennemi envoyé en l'air...Source : https://www.resetera.com/threads/xenoblade-chronicles-2-torna-the-golden-country-discussion-thread-for-news.59216/page-12

posted the 08/24/2018 at 02:10 PM by link49