continue la communication autour de sa nouvelle série 20, et c'est autour des développeurs de montrer envidéo la compatibilité de la technologieet comment elle sera implémentée dans leursfuturs jeux. Cela va des reflets, des ombres, de l'illumination globale jusqu'au DLSS.

Who likes this ?

posted the 08/24/2018 at 01:06 PM by leonr4