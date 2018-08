Ya des series fleuves qui n'ont pas de chance (coucou Bleach, Reborn et les 3/4 des shonens fleuves qui n'ont jamais eu de fin) et d'autres qui en ont, c'est le cas de Fairy Tail qui reprendra le 7 Octobre pour une ultime saison adaptant la fin du manga.

posted the 08/24/2018 at 01:00 PM by guiguif