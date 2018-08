Ca va certainement susciter la controverse mais je me demandais quel est le top 5 des plus grands open world du monde du jeu vidéo.



Pour moi voici le top 5 des plus grands :



JUST CAUSE

ASSASSINS CREED ORIGINS

GTA 5

THE WITCHE 3

ZELDA BREATH OF THE WILD



J'attends vos avis déchainés !! :-)