Voici des Informations concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :On commence par le Trophée Alucard. Il fait pleuvoir un déluge de coups tranchants sur ses adversaires proche. Comme il est le fils de Dracula, il peut aussi se transformer en chauve-souris pour attaquer ses ennemis à distance. D'ailleurs, si on lit Dracula à l'envers, on obtient Alucard...Passons au Pokémon Togedemaru. Le corps de ce Pokémon projette des étincelles, occasionnant des sérieux dégâts. Il faut mieux garder ses distances.Passons ensuite à la musique du menu de Fire Emblem Heroes. Elle est composée par Hiroki Morishita et s'intitule Gear Up For...Le Combattant Samus sombre rejoint la bataille comme combattante écho de Samus. Elle se distingue légèrement de cette dernière avec des mouvements plus aériens mais ne peut pas faire de roulades pour esquiver ou sauter. De plus, ses bombes et ses missiles sont également un peu différents.Le Combattant Villageois se sert de ses compétences pratiques de la vie de tous les jours pour combattre, comme planter, faire pousser et couper des arbres, mais peut aussi utiliser des objets comme un filet, un lance-pierre ou des navets. Il peut même récupérer des objets ou des projectiles qui lui foncent dessus, et mettre dans sa poche et les utiliser plus tard.Pit maléfique est le combattant écho de Pit. Ses capacités sont similaires à celles de Pit, mais sa chevelure et sa tenue sont d'une autre couleur. Il peut invoquer différentes armes et célèbre une victoire sur un air différent.Le Duo Duck Hunt est plutôt doué pour les attaques de longue portée. Il peut lancer des boîtes de conserve et des pigeons d'argile. Son Smash final combine trois jeux de tir de la série Light Gun : Duck Hunt, Hogan's Alley et Wild Gunman...Source : https://twitter.com/SmashBrosJP/status/1032797639304044544