Hello! Pour ceux qui s'interesse à la Gamescom, voici en tant que blogueur un vlog sur ma petite journée à enchainer les rendez-vous ! J'en ai tellement cette année, que je n'ai pas vraiment pu (jusque là) couvrir l'évènement à proprement dit !Sinon, j'ai découvert un jeu carrément génial, qui s'appelle APE OUT ! Franchement j'ai kiffé, je vous laisse le découvrir avec ce trailerIl arrive sur PC et Switch à la fin de l'année, et j'sais pas pourquoi mais j'suis tombé complètement sous le charme !Et bonus : Vous pouvez l'essayer sur Steam ici : https://store.steampowered.com/app/447150/agecheck Tchousss !!!