"Ninja Theory rentre bien dans cette catégorie de développeurs qui a de plus en plus de mal à subvenir à ses besoins dans cette industrie. Un développeur qui se situe juste à la frontière des productions AAA, qui réalise un contenu de très bonne qualité. Je ne pense pas qu'on puisse le qualifier d'indépendant, mais en même temps ce n'est pas non plus un studio qui a des centaines de personnes en train de travailler sur la prochaine itération d'une franchise AAA, comme Halo"

"Je ne veux pas donner l'impression de remplir un quota. Nous avons cependant un intérêt actuel pour les studios qui répondent aux critères de 50 à 100 personnes, qui sortent des jeux sur une cadence de deux ou trois ans et qui font du contenu dont nous pensons qu'ils intéressera nos abonnés Xbox Game Pass. C'est-à-dire du contenu qui est un peu différent de ce que nos grosses franchises AAA peuvent offrir"

"Si Ninja Theory décide qu'ils veulent travailler sur une suite de Hellblade, on serait ravi. Mais nous sommes aussi intéressés par de nouvelles licences, en particulier parce qu'il s'agit de construire une variété de contenus pour le Xbox Game Pass"

Microsoft ne prends plus de gants pour alimenter son Xbox Game Pass. Le géant américain prépare d’ors et déjà l'avenir et Matt Booty le boss de Microsoft studios a fait savoir chez Game Industry qu'ils sont actuellement en train de sonder le marché pour des rachat de studios.Mais pas n'importe lesquels ! Puisque Matt Booty a fait savoir qu'ils étaient à la recherche de studios entre 50 et 100 employés, des critéres bien précis donc en prenant l'exemple de Ninja Theory:Il ajoute:Tout en réafirmant ce qui à été dit lors de l'E3 que les nouveaux studios auront carte blanche sur le plan créatif:Tout cela fait évidement penser à la rumeurs que la firme de Redmond serait sur le point d’acquérir Obsidian Entertainment un studio qui entre dans les critères recherché par Microsoft. Ou encore Dontnod (Vampyr, Life is Strange) dont Aaron Greenberg a venté les mérites ce matin et qui possèdent le profil pour venir alimenter le Xbox Game Pass.