Merci a mes confrères de biohazardfrance.- Plus d'infos sur la démo de Claire à gamescom | 23/08/2018 à 21:48---ATTENTION AUX SPOILERS ----Notre partenaire brésilien, le fan site REVIL pu essayer la démo de Resident Evil 2 de gamescom mettant en vedette cette fois-ci Claire Redfield, Sherry Birkin, William Birkin et Brian Irons.Je vous ai traduit leur preview parue dans cet article. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils sont comblés de cette expérience ! Pour ma part, j'ai rendez-vous très prochainement chez Capcom France pour m'essayer également à cette nouvelle étape de gameplay de Resident Evil 2. J'aurai donc tout le loisir également de vous rapporter ma preview dans une prochaine vidéo.En attendant, si vous lisez ce qui suit, n'ayez pas peur d'affronter quelques spoilers rapportés dans leur texte.Nouvelle démo Resident Evil 2 Remake avec Claire RedfieldLa nouvelle démo disponible à Gamescom ce mois-ci est celle de Claire Redfield.Elle est assez différente de la démo pour son partenaire Leon.La démo avec Claire apporte un peu plus d’action, ça change !Avec un scénario croisé, des combats à couper le souffle, des personnages incroyables sont mis en avant dans ce nouveau gameplay d’environ 20 minutes pour tout bien apprécier. Et comme on pouvait s’y attendre avec un remake de ce calibre, la qualité est irréprochable.La démo commence dans le bureau du commissaire Brian Irons , cette même pièce où il est vu pour la première fois en compagnie de la fille du maire morte, allongée sur son bureau. Une salle ronde, avec la même déco : des livres, des cadres énigmatiques et des animaux empaillés dans les coins de la pièce. Il y a un puzzle dans cette salle, mais il n'est pas possible de le résoudre dans la démo.Juste après avoir monté et descendu des escaliers, l’environnement devient inquiétant. Vous craignez que quelque chose ne vous arrive bientôt, vous êtes en état d'alerte, une ambiance bien connue des fans, véritable essence du survival-horror.Peu de temps après, vous arrivez à un embranchement bien connu de tous ceux qui ont joué la version classique de Resident Evil 2 : la pièce dans laquelle le joueur utilise les pièces d'échec pour ouvrir une porte verrouillée. Ce nouvel environnement est spectaculairement méconnaissable, transformé en un labyrinthe sombre et enfumé qui perturbe quelque peu la vision du joueur. Enfin, le parking souterrain emblématique du R.P.D. a été totalement repensé, sombre et inquiétant. Inutile d’essayer d'aller à la morgue, ou même jusqu’aux cellules car les deux couloirs sont à ce stade verrouillés, mais il est confirmé qu’il sera possible d'explorer ces lieux dans la version finale du jeu.Les personnages et l'intrigueLa première scène de la démo montre Claire qui essaye de déplacer un placard pour s’immiscer dans un couloir sombre. Cependant, elle tombe nez à nez avec une petite fille aux yeux bleus tétanisée par la peur. Sherry Birkin fait ainsi sa première apparition dans ce nouveau Resident Evil 2. Le design de Leon et de Claire semblent parfaits dans ce remake, mais Sherry semble être la plus fidèle par rapport à sa description et à son concept du jeu original. L'uniforme scolaire de la petite fille est finalement très fidèle à celui d'une enfant de cette époque (199et la voix du personnage est si calme et si douce qu'elle rend l'enfant encore plus attachante.Un sentiment qui fait que le joueur veuille protéger la fille à tout prix.Les premiers mots de Sherry à Claire sont : "Vous avez besoin d’aide."Claire, regarde derrière elle et tombe sur l'un des vilains les plus redoutés de la franchise, William Birkin. S’en suit une bataille avec ce mid-boss, rendant cette démo comme la plus spectaculaire jusqu'à présent.William Birkin est modélisé dans ses moindres détails à la perfection ! Entièrement et fidèlement repensé, extrêmement réaliste, il est la preuve que le RE Engine est la réponse attendue à certains problèmes de la franchise Resident Evil.La bête tombe avec la belle (Claire) dans le labyrinthe de la salle des pièces d’échec. William est armé de sa barre de fer. Dans ce combat, vous l’affrontez avec des armes plutôt primaires comme un pistolet, une mitraillette, un couteau. Seuls le lance-grenade et une grenade (oui, la grenade est de retour) semblent vous rassurer quelque peu. Les grenades du lance-grenade semblent être des grenades incendiaires puisque William G s’est enflammé à l’impact ! Le feu lui laissant d’ailleurs une partie du corps cramoisie noire et beige, un niveau de détails exceptionnel. Après avoir vaincu l’ennemi, une scène cinématique classique s’enclenche montrant William G1 tombant dans l’abîme, avec cette fois un bruit de sa chute dans l’eau.Peu de temps après ce choc de la rencontre contre ce monstre, remontée vers le parking souterrain où une autre surprise vous attend : la rencontre avec Irons. Si vous n’aimiez pas ce commissaire de police auparavant, vous le détesterez encore plus dans cette nouvelle version. Dans la version classique, l’ampleur de l’arrogance du personnage n’était pas si évidente, mais grâce à la puissance du moteur RE Engine, nous sommes désormais en mesure de constater en détail les caractéristiques de cet odieux personnage et de vouloir être plus rancunier que jamais envers lui. Irons sort de l'ombre dans les derniers instants de la démo, il semble qu'il ait été après Sherry et veuille l’amener à Annette Birkin, sa mère.Le commissaire met en joue Claire et demande à Sherry de l’attacher. Peu après s’ensuit un dialogue arrogant, Irons montre son côté cruel et fait un petit chantage psychologique envers la petite Sherry, en lui disant que si elle ne lui obéit pas, il tuera sa nouvelle amie. En bonne tête de lard, Claire commence à répondre à Irons dans un mépris total, jusqu’à ce qu’elle soit interrompue par un acte violent d’Irons, qui roue Claire de coups de pied. A ce moment là, vous vous dites sans état d’âme que si vous avez la possibilité de tuer Irons dans la version finale du jeu, ce sera avec grand plaisir.Dans le détailCertains détails et certaines choses sont importants à relever.Peu après l'exploration de la pièce d’Irons et des escaliers, on rassemble des objets tels que balles de pistolet, grenades incendiaires pour le lance-grenade, des herbes et de la poudre à canon. Dans les détails intéressants, une maquette du poste de police de Raccoon City est visible. Dans ce modèle, il est possible de remarquer la présence d'une tour d'horloge, absente dans la version originale du jeu en 1998.Dans la zone des escaliers, on remarque la présence d'une radio à la taille de Claire, ce qui laisse à penser que sa rencontre avec Leon dans le R.P.D. s'est déjà produite. Dans le remake, nous aurons certainement les scénarios A et B réunis, avec des événements simultanés pour les deux personnages.Peu de temps après la rencontre avec Irons, celui-ci emporte Sherry par la porte verrouillée du parking en utilisant sa carte magnétique, embarquant ainsi la fillette dans les rues de Raccoon City. Cela permet à Capcom d’élargir le gameplay, d’amener le joueur à de nouveaux scénarios et même de rencontrer d’autres personnages et ennemis.Impressions de REVIL sur la démo de Claire à gamescomResident Evil 2 remake impressionne par la richesse de ses détails et la qualité graphique rendue à l’écran. Les développeurs n’ont ménagé aucun effort pour nous donner la possibilité de jouer à un jeu avec des scénarios et des personnages extrêmement bien conçus, enrichissant par la même occasion l’intrigue de Resident Evil 2.Le soin apporté dans les dialogues des personnages est un autre aspect remarquable. Il n’y a qu’à voir le dialogue instauré entre Sherry et Claire à propos d’Umbrella.Claire profite également de l'occasion pour parler de ses parents, dont nous n’avions que peu d’informations jusqu'à présent. La collègienne dit que ses parents sont morts depuis longtemps et que sa seule famille est désormais son frère Chris Redfield .De ce fait, la petite Sherry finit par s’identifier encore plus à sa nouvelle amie.Un autre dialogue intéressant se déroule entre Irons et Claire. Peu de temps après avoir été ligotée et battue, Claire rétorque au chef de la Police: "Mon frère est un membre des STARS ,...". Malgré la situation dans laquelle elle se trouve, Claire trouve le courage de féliciter son frère.La manque de munitions et d’objet de soins sont appréciables dans cette démo. Cela démontre que Resident Evil 2 apportera la véritable expérience de Survival Horror que tous les fans attendent.Resident Evil 2 sortira le 25 janvier 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et PC (Steam).