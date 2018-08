Voici une Rumeur concernant la Nintendo Switch :Une nouvelle rumeur a fait surface à propos du jeu Dark Souls II aujourd'hui, après l'annonce de la date de sortie de Dark Souls Remastered sur Nintendo Switch et Dark Souls Trilogy sur Ps4 et Xbox One. La rumeur, provenant de sources de Bandai Namco Entertainment proches de LeakyPandy, affirme que le développement du jeu Dark Souls II est actuellement en cours pour la Nintendo Switch. Cela ne devrait pas être une surprise puisque Kotaku UK a révélé dans un rapport que les trois jeux Dark Souls finiront par se retrouver sur Nintendo Switch. De plus, LeakyPandy a déclaré que Bandai Namco estime que le jeu Dark Souls Trilogy n’aurait pas d’impact sur les ventes du jeu Dark Souls Remastered sur Nintendo Switch. La raison en est que les anciens titres (le jeu Go Vacation a été cité en exemple) se sont bien vendus sur Nintendo Switch, et Dark Souls Trilogy est juste une compilation des 3 précédents Dark Souls plutôt qu’une version Remastered comme le jeu Dark Souls Remastered...Source : https://nintendosoup.com/rumor-dark-souls-ii-currently-in-development-for-nintendo-switch/