Voici une Information autour du jeu Yakuza Kiwami 2 :On commence par les notes obtenues par le jeu :- Gamespew : 10/10- Hey Poor Player : 10/10- Gamerevolution : 10/10- Dualshockers : 9.5/10- Actu Gaming : 9/10- Apptrigger : 9/10- ShackNews : 9/10- SpieleTester : 9/10- Techraptor : 9/10- The Sixth Axis : 9/10- Trusted Reviews : 9/10- Twinfinite : 9/10- Wccftech : 9.1/10- We Got This Covered : 9/10- Gadgets 360 : 9/10- Gameskinny : 9/10- Gameinformer : 9/10- Gaming Bolt : 9/10- Gearnuke : 9/10- Jeuxvideo.com : 9/10- IGN Italy : 9/10- Millenium : 9/10- Newsweek : 9/10- PlayStation Lifestyle : 9/10- PlayStation Universe : 9/10- CGmagonline : 8.5/10- Gaming Trend : 8.5/10- Gamehope : 8/10- Gamespot : 8/10- Giga.de : 8/10- IGN : 8/10- Jeux Actu : 8/10- Just Push Start : 8/10- Push Square : 8/10- Destructoid : 7.5/10Et le test de Gameblog :Puis celui de Gamekult :Et pour finir, sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira le 28 août prochain chez nous…Source : https://www.resetera.com/threads/yakuza-kiwami-2-review-thread.63867/