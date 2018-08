Nous travaillons déjà avec plusieurs très bons partenaires en France, mais nous pensons la chose différemment. Nous collaborons avec beaucoup de grands studios et nous sommes bien plus focalisés sur les équipes que sur leur localisation. Et c’est un élément très profitable pour nous, nous avons Rare au Royaume-Uni, Mojang en Suède, nous travaillons sur des choses avec DONTNOD en France, Playground en Angleterre, nous avons beaucoup de partenaires en Europe avec lesquels nous travaillons depuis des années. Je pense que l’addition de ces nouveaux studios est un message très clair de notre part, nous sommes ravis, par exemple, de l’arrivée des équipes de Ninja Theory et nous comptons bien investir de plus en plus en Europe.

La Gamescom 2018 était l'occasion d'évoquer les relations qu'entretient Microsoft avec les studios français,L'E3 2018 a été l'occasion pour Microsoft d'annoncer cinq nouveaux venus au sein de ses studios first party, à savoir Playground Games, Undead Labs, Compulsion Games, Ninja Theory et The Initiative. Ces derniers sont désormais dédiés à la production d'exclusivités estampillées Microsoft. Une stratégie nouvelle pour le géant américain qui multiplie les collaborations, notamment avec des studios européens.. À la question "est-ce qu’il est important pour Microsoft d’avoir plus de studios en dehors des Etats-Unis ? Avez-vous de bons contacts avec les studios français ?", l'homme répond ainsi :Si DONTNOD reste avant tout indépendant, le placer au même niveau que Mojang (), Rare () et Playground Games () n'a rien d'anodin.