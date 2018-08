Jeux Vidéo

Récemment le portage de Shenmue 1 et 2 a été annoncé sur PS4, Xbox One et PC mais rien pour la Nintendo Switch... cette pétition a pour but de faire savoir à SEGA et D3T (studio responsable du portage) que ces 2 jeux seraient les bien venue sur la Nintendo Switch!



Recently the port of Shenmue 1 and 2 was announced on PS4, Xbox One and PC but nothing for the Nintendo Switch ... this petition is intended to inform SEGA and D3T (studio responsible for porting) that these 2 games would be welcome on the Nintendo Switch!



Recientemente, el puerto de Shenmue 1 y 2 se anunció en PS4, Xbox One y PC, pero nada para el conmutador de Nintendo ... esta petición está destinada a informar a SEGA y D3T (estudio responsable de la migración) que estos 2 juegos serían bienvenido en el Nintendo Switch!

Vous avez pas le temps de faire du bénévolat, de s'occuper des pauvres, de l'environnement , un même de participer à la vie politique locale ou syndicale de votre entreprise ? Mais vous voulez quand même faire preuve de solidarité et essayer de changer le monde ? Faite donc un geste pour la planète :C'est scientifiquement prouvé que les pétitions sur internet changent le cours des choses et en plus si vous êtes joueurs vous avez bien 5mn à perdre pour signer cette pétition