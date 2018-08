Hello, Avec la sortie du dernier dlc gratuit, Hollow Knight passe en promo à 9,90€. La promo devrait être effective incessamment sous peu pour ceux qui, comme moi, n'ont pas envie d'attendre le printemps 2019 pour la version boîte. Bon jeu à tous !

Who likes this ?

posted the 08/23/2018 at 02:10 PM by kisukesan