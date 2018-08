Voici une Information concernant le jeu Devil May Cry 5 :Gamekult a publié sa preview de la Démo jouable à la Gamescom 2028. Malgré apparemment quelques petits soucis de caméra, il semble emballé par le titre. Pour rappel, le jeu sortira le 08 mars 2019 sur Ps4 et Xbox One...Source : https://www.gamekult.com/emission/devil-may-cry-5-je-suis-tres-presse-de-l-avoir-dans-mon-salon-3050808699.html

posted the 08/23/2018 at 12:02 PM by link49