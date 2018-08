Un magnifique coffret vinyle pour SoulCalibur.A l'intérieur, pas moins de 7 vinyles pour 109.99€Par contre, je ne sais pas si le coffret est numérotéRemontez sur la scène de l’histoire !Depuis plus de 20 ans maintenant, les épées de SOULCALIBUR se sont entrochoquées au rythme d'une bande-son épique. Chaque thème de personnage et chaque musique de niveau a été un hymne pour des générations de joueurs du monde entier.Cette collection Best Of rassemble une sélection de morceaux les plus appréciés et les plus iconiques de la série, le tout en très haute qualité sonore.Ces 7 disques vinyles vous replongeront dans l'histoire de SOULCALIBUR, à travers tous les épisodes de la saga. De la bande-son délicieusement rétro de SOUL EDGE, sorti en 1999, à la musique plus moderne du tout nouveau SOULCALIBUR VI, vous profiterez de nombreux moments de nostalgie.Cette édition collector en quantité limitée contient une sélection des meilleurs morceaux des 7 jeux SOULCALIBUR, dans un coffret unique proposant certaines illustrations les plus magnifiques de la série.Ce récit épique d'âmes et d'épées est éternellement raconté et sa bande-son intemporelle ravit le cœur des mélomanes.