Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Hier, on a appris que le jeu Diablo III : Eternal Collection serait compatible avec l'application mobile Nintendo Switch Online pour le chat vocal. Cela en fait donc le deuxième jeu à prendre en charge l'application. Maintenant, on apprend que les jeux NES feront de même, selon le site Internet Switch Online de Nintendo : "Avec le jeu en ligne ajouté à chaque jeu classique, vous pouvez rivaliser (ou coopérer) en ligne avec des amis, partager votre écran ou passer le contrôleur, selon le jeu. Avec l'application pour smartphone Nintendo Switch Online, vous pouvez également tchater pendant vos sessions de jeu." Au moins, l'option sera là, c'est déjà ça...Source : https://www.gonintendo.com/stories/316396-switch-online-service-will-let-you-use-voice-chat-with-nes-games

posted the 08/23/2018 at 06:35 AM by link49