De ce qu'on sait pour le moment, il y aurait deux types d'abonnement

Environ 22 $ par mois pour une Xbox One S, Xbox Live et Xbox Game Pass pendant deux ans.

Environ 35 $ par mois pour une Xbox One X, Xbox Live et Xbox Game Pass pendant deux ans.

ressemble à un nouveau service d'abonnement incluant le Xbox Live, le Xbox Game Pass et... une console. Oui, vous n'avez pas louché.Microsoft pourrait avoir l'intention de dévoiler un nouveau service d'abonnement mensuel baptisé «»,, tout en offrant le moyen le moins coûteux d'obtenir tout ça.Comme toujours, les plans peuvent changer (et changent), mais si ce que nous avons entendu est exact,. Si vous vous demandez pourquoi elle n'a pas été annoncée à Gamescom 2018 en Allemagne, c'est parce que l'offre ne concerne que l'Amérique pour l'instant.Une fois la période contractuelle de deux ans entièrement payée,Si cela est exact,sera commercialisé pour les clients américains dans un avenir proche, via la boutique Microsoft et éventuellement d'autres détaillants (et, à terme, dans d'autres pays). Ce pourrait être le moyen le plus simple et le moins coûteux d’accéder à la famille Xbox One en étalant le coût sur deux ans, tout en garantissant aux développeurs une augmentation des abonnements Xbox Game Pass à long terme, garantissant ainsi une base de joueurs plus importante sur le service.Ca ne ferait que confirmer la nouvelle stratégie de Microsoft, qui souhaite continuer à investir dans des jeux first party et dans de nouveaux studios pour proposer les meilleurs jeux possible sur leur propre service.