Les vieilles consoles attirent encore les développeurs, en particulier la Nes qui a son lot d'homebrews dont certains sont commercialisés sur cartouches comme dernièrement le jeu français Twin Dragons.Aujourd'hui le kickstarter de Nebs'n Debs vient d'etre lancé. Il s'agit d'un jeu d'action plateforme ou le dash aura une certaines importance. D'ailleurs on remarquera que comme pour Celeste, les cheveux de l'heroine deviennent bleues a ce moment là.Le titre a besoin de 4 319 euros et plus de 2600 euros ont deja été donné en l'espace d'un jour. Le titre est prévu en cartouche avec manuel et un poster fin 2018.Une demo du premier niveau est aussi dispo et lançable via n'importe quel emulateur.Le jeu sera evidement compatible sur les NES US et PAL.Lien du kickstarter https://www.kickstarter.com/projects/dullahan-software/nebs-n-debs-a-new-nes-platform-game